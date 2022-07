Aruba PEC non funziona oggi 11 luglio ad alcuni clienti, i canali di assistenza (Di lunedì 11 luglio 2022) Purtroppo il servizio Aruba PEC non funziona a dovere per tutti oggi 11 luglio. In questo lunedì di quasi metà mese, il servizio di posta elettronica certificata mostra delle anomalie per chi avrebbe la necessità di consultare i suoi messaggi ma anche di inviarne di nuovi, quasi sempre per motivi lavorativi e dunque impellenti. Le difficoltà non sono da sottovalutare, vale la pena dunque esaminarle, così come fornire i contatti di assistenza esatti per ottenere il giusto supporto. La tipologia di errore In che modo Aruba PEC non funziona oggi 11 luglio? La prima cosa da dire è che, almeno al momento di questa pubblicazione, non siamo al cospetto di un vero e proprio down totale del servizio. Piuttosto si registrano difficoltà di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) Purtroppo il servizioPEC nona dovere per tutti11. In questo lunedì di quasi metà mese, il servizio di posta elettronica certificata mostra delle anomalie per chi avrebbe la necessità di consultare i suoi messaggi ma anche di inviarne di nuovi, quasi sempre per motivi lavorativi e dunque impellenti. Le difficoltà non sono da sottovalutare, vale la pena dunque esaminarle, così come fornire i contatti diesatti per ottenere il giusto supporto. La tipologia di errore In che modoPEC non11? La prima cosa da dire è che, almeno al momento di questa pubblicazione, non siamo al cospetto di un vero e proprio down totale del servizio. Piuttosto si registrano difficoltà di ...

Pubblicità

3manuelaGregori : Buongiorno, sono l'unica con la PEC #aruba bloccata da stamattina? - Arubait : #ArubaPEC | Le testimonianze dei nostri clienti Martina usa la #PEC sia per le comunicazioni con le aziende, che co… - gigibeltrame : Come funziona l’app Aruba PEC #digilosofia - giancarloruffa : Top story: Come funziona l’app Aruba PEC | Salvatore Aranzulla - salvoaranzulla : Come funziona l’app Aruba PEC -