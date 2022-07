A Genova un cinghiale ha morso una donna in spiaggia (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Morsa a un braccio da un cinghiale in spiaggia. E' successo a una donna di 57 anni che si trovava lungo il litorale di Sturla, sulla spiaggia di Vernazzola, nel levante genovese. Ed è la stessa vittima a raccontare l'episodio attraverso i social per sollevare, da attivista del Pd locale, una questione di sicurezza rispetto a quella che Rossana Padoan Falcone ritiene "un'emergenza pubblica". "Sono stata morsa al braccio destro da un cinghiale - scrive su Facebook - di media-grossa taglia solo, senza prole al seguito, e io non avevo fatto nulla per infastidirlo. Quando mi sono accorta della sua presenza vicino a me, sono rimasta immobile come una statua sperando che mi superasse, e invece così non è stato". Per Rossana Padoan Falcone le conseguenze si limitano a una terapia con antibiotico, ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Morsa a un braccio da unin. E' successo a unadi 57 anni che si trovava lungo il litorale di Sturla, sulladi Vernazzola, nel levante genovese. Ed è la stessa vittima a raccontare l'episodio attraverso i social per sollevare, da attivista del Pd locale, una questione di sicurezza rispetto a quella che Rossana Padoan Falcone ritiene "un'emergenza pubblica". "Sono stata morsa al braccio destro da un- scrive su Facebook - di media-grossa taglia solo, senza prole al seguito, e io non avevo fatto nulla per infastidirlo. Quando mi sono accorta della sua presenza vicino a me, sono rimasta immobile come una statua sperando che mi superasse, e invece così non è stato". Per Rossana Padoan Falcone le conseguenze si limitano a una terapia con antibiotico, ...

