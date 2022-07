Wimbledon 2022: Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova concedono il bis a quattro anni dal primo trionfo (Di domenica 10 luglio 2022) Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova riscattano le delusioni del Roland Garros e vincono per la seconda volta sia il torneo di Wimbledon che uno Slam nel 2022. La coppia ceca ha sconfitto nella finale, l’ultima dei Championships 2022, quella composta dalla ceca Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang, con un netto 6-2 6-4. All’ultimo atto sono arrivate le due migliori coppie del seeding, ed in entrambi i casi il set lasciato per strada è stato solo uno (in semifinale per la coppia sino-belga, nei quarti per quella ceca). Per Krejcikova e Siniakova è il quinto Slam vinto insieme. Wimbledon 2022: Novak Djokovic suona la settima, Nick Kyrgios rimontato e battuto nella finale Le due ceche ora hanno la ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)riscattano le delusioni del Roland Garros e vincono per la seconda volta sia il torneo diche uno Slam nel. La coppia ceca ha sconfitto nella finale, l’ultima dei Championships, quella composta dalla ceca Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang, con un netto 6-2 6-4. All’ultimo atto sono arrivate le due migliori coppie del seeding, ed in entrambi i casi il set lasciato per strada è stato solo uno (in semifinale per la coppia sino-belga, nei quarti per quella ceca). Perè il quinto Slam vinto insieme.: Novak Djokovic suona la settima, Nick Kyrgios rimontato e battuto nella finale Le due ceche ora hanno la ...

