VIDEO F1, il problema all'acceleratore di Charles Leclerc: l'ansioso team-radio alla squadra (Di domenica 10 luglio 2022) Un finale di gara al cardiopalma per Charles Leclerc e per i tifosi della Ferrari: poco dopo il ritiro forzato con attimi di paura di Carlos Sainz, con la sua vettura che è andata a fuoco, il monegasco ha riferito al proprio team di avere dei problemi con l'acceleratore. team-radio intensi, che permettono di capire la tensione che in quel momento pervadeva il pilota monegasco: con Verstappen a inseguire, c'era il rischio di un ennesimo disastro, che avrebbe rovinato ancora una volta tutto sul più bello per la scuderia italiana. alla fine, nonostante il Campione del Mondo in carica nonché attuale leader del Mondiale fosse sempre più vicino, con manovre prestigiose soprattutto in curva (in particolare in curva 3, in cui bisogna frenare molto per non perdere il controllo della propria ...

