Vangelo di oggi 10 Luglio 2022 | Lc 10 | 25-37 | Video commento

(Di domenica 10 luglio 2022) Ascoltiamo ildi domenica 10, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. “Gesù ha insegnato una volta per sempre che l’amore per Dio e l’amore per il prossimo sono inseparabili, anzi, di più, si sostengono l’un L'articolodi10: Lc 10,25-37proviene da La Luce di Maria.

Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme Sono due le espressioni che ci offrono una prima chiave di lettura del brano didi(Lc 10,25 - 37). La prima lo troviamo subito ...Questo comando cheti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel ...Dalsecondo Luca Lc 10,25 - 37 In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per ...Mc 13, 1-13 Gesù si rivolge a uno dei discepoli all’uscita del Tempio rivelandone la distruzione prossima, e poi, a Pietro, Giacomo e Giovanni, che gli chiedono segni premonitori di questi eventi cosm ...Don Omar Larios Valencia commenta il Vangelo della XV domenica del tempo ordinario (C) Lc 10,25-37 https://www.spreaker.com/user/5331166/whatsapp-audio-2022-07-09-at-07-46-40 ...