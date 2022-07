Trova una borsa con migliaia di euro in contanti? Cosa fa quest'uomo, incredibile (Di domenica 10 luglio 2022) Trova una borsa con migliaia di euro in contanti e fa il giro di tutta Napoli per restituirla al legittimo proprietario. Protagonista di questa strana storia è un commerciante napoletano, Pino Mobilia, che adesso sui social è diventato un vero e proprio eroe. In molti, infatti, hanno parlato di un esempio di rettitudine e onestà, molto raro di questi tempi. Tutto inizia qualche mattina fa, quando l'uomo - titolare di un negozio di intimo a Napoli - vede su una panchina una borsa abbandonata. Quando la apre non riesce a credere ai propri occhi: è piena di contanti e oggetti d'oro. A differenza di quello che molti avrebbero fatto al suo posto, lui non hai mai pensato di intascarsi soldi e preziosi. E così, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022)unacondiine fa il giro di tutta Napoli per restituirla al legittimo proprietario. Protagonista dia strana storia è un commerciante napoletano, Pino Mobilia, che adesso sui social è diventato un vero e proprio eroe. In molti, infatti, hanno parlato di un esempio di rettitudine e onestà, molto raro dii tempi. Tutto inizia qualche mattina fa, quando l'- titolare di un negozio di intimo a Napoli - vede su una panchina unaabbandonata. Quando la apre non riesce a credere ai propri occhi: è piena die oggetti d'oro. A differenza di quello che molti avrebbero fatto al suo posto, lui non hai mai pensato di intascarsi soldi e preziosi. E così, ...

