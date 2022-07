Tony Khan: “Penelope Ford non è stata messa da parte, tornerà non appena avrà il via libera dei medici” (Di domenica 10 luglio 2022) In questa prima parte di 2022, Penelope Ford è un po’ sparita dai radar della AEW, lei che può essere definita una “AEW original” facendo parte della federazione sin dagli inizi, a fianco di Kip Sibian. Alcuni fan stanno iniziando a temere che sia stata messa da parte, ma così non è. A chiarirlo è stato lo stesso Presidente AEW Tony Khan rispondendo via social ad un fan che ha espresso il timore di non vedere più la wrestler. Penelope tornerà sui ring della federazione di Jacksonville. Problemi fisici per Penelope Penelope Ford non lotta da tempo e alcuni fan hanno iniziato a temere sul suo futuro in AEW. I suoi ultimi match risalgono al ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 10 luglio 2022) In questa primadi 2022,è un po’ sparita dai radar della AEW, lei che può essere definita una “AEW original” facendodella federazione sin dagli inizi, a fianco di Kip Sibian. Alcuni fan stanno iniziando a temere che siada, ma così non è. A chiarirlo è stato lo stesso Presidente AEWrispondendo via social ad un fan che ha espresso il timore di non vedere più la wrestler.sui ring della federazione di Jacksonville. Problemi fisici pernon lotta da tempo e alcuni fan hanno iniziato a temere sul suo futuro in AEW. I suoi ultimi match risalgono al ...

