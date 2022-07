Napoli: Dybala è il sogno di De Laurentiis (Di domenica 10 luglio 2022) Paulo Dybala, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Diverse sono state le voci sull’interesse di varie squadre italiane su di lui ma al momento non è arrivata nessuna offerta concreta. L’entourage del calciatore, infatti, chiede un ingaggio pari a 6 milioni più 1,5 di bonus, cifre che sembrano lontane dalle quote italiane. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Paulo, classe ’93 ed attaccante della nazionale argentina, è attualmente svincolato. Diverse sono state le voci sull’interesse di varie squadre italiane su di lui ma al momento non è arrivata nessuna offerta concreta. L’entourage del calciatore, infatti, chiede un ingaggio pari a 6 milioni più 1,5 di bonus, cifre che sembrano lontane dalle quote italiane. L'articolo

