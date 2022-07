Meteo la tregua agli sgoccioli | nuova ondata di calore | afa e caldo record sulla penisola

Pubblicità

lacittanews : Il clima rovente dell’ultimo periodo ha lasciato il posto nelle ultime ore a un clima decisamente più gradevole, co… - InMeteo : Previsioni meteo: la tregua sarà breve, il grande caldo africano tornerà presto - corriereveneto : #Marmolada, il bilancio finale delle vittime - infoitestero : Meteo, pioggia e fresco: è solo una tregua? Il ritorno di Caronte e una nuova ondata di caldo: ecco che estate - palermomaniait : Meteo: weekend di tregua, ma il caldo africano tornerà presto - -

Una, neppure poi così '', e destinata a durare pochissimo. Si parla dele delle temperature - killer che si registrano in Italia così come in tutto il resto d'Europa. Già, abbiamo passato diversi giorni con la ...Registriamo unadi 48 ore. Da giovedì, quando con 10 sbarchi sono giunti 530 migranti, non ... Le uniche variabili a determinare gli arrivi sono le condizioni. Portare via 500 persone, ...Il brutto tempo via via viene lasciato alle spalle e si trona alla ... Le temperature non sono più infuocate dando un po’ di tregua da inizio estate. Ci si potrà godere la giornata e anche se si dovrà ...Meteo Roma - Caldo, dopo la pausa degli ultimi giorni, l'Anticiclone africano tornerà a breve a far capolino dalle nostre parti ...