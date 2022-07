L’evoluzione della connessione wireless sarà cento volte più potente | merito di una ricerca italiana

Leggi su computermagazine

(Di domenica 10 luglio 2022) Grazie ad unacoordinata dal Politecnico di Milano, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, l’Università californiana di Stanford e quella britannica di Glasgow, il programma europeo Superpixel ha ottenuto una nuova evoluzione per il raggiungimento dello sviluppo di connessioni ultraveloci, che pare sarannopiù potenti di quelle a disposizione attualmente. Immagine divulgata daitori che si sono occupati del progetto, in cui possiamo vedere i fasci di luce in azione – Computermagazine.itL’italia ha preso parte, di recente, ad un progetto europeo che prende il nome di Superpixel, e che punta a migliorare di molto le connessioni in modo tale da renderle molto più potenti del normale. Detto così potrebbe sembrare essere un programma qualunque, ma in realtà i ...