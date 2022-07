Lazio, visite mediche per Milinkovic Savic poi via a Auronzo – FOTO (Di domenica 10 luglio 2022) Milinkovic Savic ha svolto questa mattina le visite mediche e ora è pronto a raggiungere i compagni ad Auronzo Milinkovic Savic ha svolto questa mattina le visite mediche e ora è pronto a raggiungere i compagni della Lazio ad Auronzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivo Pulcini (@pulcinii) Quando arriverà in ritiro per il serbo ci sarà un colloquio serrato con la società per capire il futuro del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022)ha svolto questa mattina lee ora è pronto a raggiungere i compagni adha svolto questa mattina lee ora è pronto a raggiungere i compagni dellaad. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivo Pulcini (@pulcinii) Quando arriverà in ritiro per il serbo ci sarà un colloquio serrato con la società per capire il futuro del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

