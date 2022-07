Judo, Grand Slam Budapest: Bellandi oro, Parlati d’argento (Di domenica 10 luglio 2022) Arrivano due medaglie per gli azzurri nella terza giornata di Grand Slam a Budapest. Nei 78 kg è oro per Alice Bellandi, mentre conquista la medaglia d’argento Christian Parlati nei 90 kg. Grande prova per Bellandi, capace di avere la meglio sulla cinese Liu Yi, la giapponese Shori Hamada e la brasiliana Mayra Aguiar, sul podio a Tokyo con le medaglie d’oro e di bronzo. Infine, il capolavoro in finale sull’israeliana Inbar Lanir, attualmente numero 3 nella classifica mondiale. “Nonostante il sorteggio non proprio favorevole oggi sono riuscita a misurarmi con delle avversarie di tutto rispetto, campionesse e medaglie olimpiche. -ha commentato Alice Bellandi– Sono molto soddisfatta del percorso che mi ha portato qui, al di là del bel ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Arrivano due medaglie per gli azzurri nella terza giornata di. Nei 78 kg è oro per Alice, mentre conquista la medagliaChristiannei 90 kg.e prova per, capace di avere la meglio sulla cinese Liu Yi, la giapponese Shori Hamada e la brasiliana Mayra Aguiar, sul podio a Tokyo con le medaglie d’oro e di bronzo. Infine, il capolavoro in finale sull’israeliana Inbar Lanir, attualmente numero 3 nella classifica mondiale. “Nonostante il sorteggio non proprio favorevole oggi sono riuscita a misurarmi con delle avversarie di tutto rispetto, campionesse e medaglie olimpiche. -ha commentato Alice– Sono molto soddisfatta del percorso che mi ha portato qui, al di là del bel ...

