Gazzetta – Dybala, Massimo Mauro: "Lo vedrei bene alla Roma con Mourinho" (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 10:33:19 Avrebbe del clamoroso l'ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Il commentatore tv ed ex bianconero: "La Juve mancherà a Paulo molto più di quanto mancherà lui. Il Milan? Io dico Roma e in subordine Napoli" E' il 10 luglio, Paulo Dybala è ancora senza squadra e la vicenda sta diventando un po' il giallo dell'estate. Per fortuna qui non c'è un assassino da smascherare, da trovare c'è solo il nuovo club della Joya, ufficialmente "disoccupato" da una decina di giorni, dopo la fine del contratto con la Juventus. "Una situazione impensabile sino a qualche anno fa – ragiona Massimo Mauro -. Ma il calcio forse sta cambiando, i presidenti si stanno rendendo conto che certi ingaggi non hanno senso. Non è per fare i moralisti, ma semplicemente basta rapportare il tipo di lavoro alle ...

