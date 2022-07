F 1 | Gp Austria Ritiro per Sainz | Ferrari in fiamme

Pubblicità

RaiNews : Vittoria in Austria per Leclerc, Sainz si ritira. - samucapi64 : CHARLES LECLERC VINCE IL GP D'AUSTRIA!!! Grandissimo Charles che, nonostante il problema all'acceleratore riesce a… - zazoomblog : F1 Gp Austria: ritiro Sainz a fuoco la sua Ferrari - #Austria: #ritiro #Sainz #fuoco - Luxgraph : F1, Sainz costretto al ritiro in Austria: la sua macchina prende fuoco - Tutto__Calcio_ : @Charles_Leclerc VINCE IL GRAN PREMIO D’AUSTRIA! Una gara al cardiopalma con il ritiro di Sainz, problemi all’accel… -

...porta la Ferrari a vincere in. Sofferenza tremenda per il monegasco, col finale di gara caratterizzato da problemi alla vettura. Secondo Max Verstappen, terzo un grande Lewis Hamilton....Il team del Cavallino festeggia la vittoria di Charles Leclerc al Gran Premio d'di Formula 1 ma si dispera per il forfait di Carlos Sainz, costretto ala una manciata di giri dalla ...il GP d'Austria e riduce il gap in classifica su Versappen. Mani nei capelli per Sainz, costretto al ritiro a causa del cedimento del motore della sua Rossa. Anche per Perez, ritirato, non cambia ...Un eroico Charles Leclerc, con una monoposto inguidabile negli ultimi giri per un difetto all’acceleratore che rimaneva sempre aperto, è riuscito a tenere dietro la Red Bull di Max Verstappen e ha ...