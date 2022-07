Dl aiuti al Senato: Letta tenta il riavvicinamento con Conte per evitare rischi al governo (Di domenica 10 luglio 2022) I pontieri sono al lavoro per favorire il dialogo a tutti i livelli. Ma la strada è stretta e la prossima settimana sarà decisiva, in particolare per l'approdo del dl aiuti al Senato, dove - a differenza della Camera - voto sulla fiducia e sul provvedimento sono unificati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 luglio 2022) I pontieri sono al lavoro per favorire il dialogo a tutti i livelli. Ma la strada è stretta e la prossima settimana sarà decisiva, in particolare per l'approdo del dlal, dove - a differenza della Camera - voto sulla fiducia e sul provvedimento sono unificati L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Conte: “Voteremo la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato? Vedremo. Con l’inceneritore non condividi… - FirenzePost : Dl aiuti al Senato: Letta tenta il riavvicinamento con Conte per evitare rischi al governo - GazzettinoL : DL aiuti giovedi al senato il voto di fiducia. il ministro delle politiche agricole Patuanelli aspettiamo risposte… - fisco24_info : M5S, Borré: 'Chi non partecipa a voto fiducia va espulso': (Adnkronos) - Tensione nel Movimento in vista del voto s… - Giuseppeiacobe3 : Draghi darà un contentino e Conte voterà si al senato anche se il ddl Aiuti contiene molte negazioni a lui riferiti… -