Calciomercato Juve | Arrivabene punta un giocatore del PSG!

Se ne è parlato tanto nelle scorse settimane e sembra che le cose potrebbero in futuro decollare. Dopo il recente acquisto di Paul Pogba, volto a rinforzare il centrocampo, la Juve potrebbe andare a potenziare ulteriormente la zona centrale del campo. Si guarda ancora in casa Paris Saint Germain: dopo essersi accaparrati Di Maria, la Vecchia Signora sarebbe pronta a spingere per l'acquisto di Leandro Paredes. Da sempre nomina frequente del mercato in entrata dei torinesi, sembra possa diventare presto più che una sola suggestione. Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport, sarebbero in corso i contatti tra i bianconeri e l'entourage del centrocampista argentino. Leandro Paredes Psg Il n5 dell'albiceleste, a Parigi dal 2019, farebbe ormai parte della lista dei giocatori in uscita. La Juventus potrebbe quindi, nelle prossime settimane, ...

