Wimbledon 2022, siparietto Djokovic-Kyrgios: “Andiamo in un night club, chi vince la finale paga” (Di sabato 9 luglio 2022) Molto distesa l’atmosfera prima della finale del torneo di Wimbledon 2022. I finalisti, Novak Djokovic e Nick Kyrgios, hanno infatti dato vita ad un simpatico siparietto su Instagram, scherzando prima del grande giorno. L’australiano ha ripostato sul suo profilo Instagram uno scambio di battute con Nole, scrivendo: “Ora siamo amici?“. Il serbo ha prontamente risposto: “Se mi stai invitando a cena o a bere qualcosa, accetto. P.S. Chi vince domani paga“. Kyrgios ha quindi concluso: “Affare fatto. Andiamo in un night club e divertiamoci“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Molto distesa l’atmosfera prima delladel torneo di. I finalisti, Novake Nick, hanno infatti dato vita ad un simpaticosu Instagram, scherzando prima del grande giorno. L’australiano ha ripostato sul suo profilo Instagram uno scambio di battute con Nole, scrivendo: “Ora siamo amici?“. Il serbo ha prontamente risposto: “Se mi stai invitando a cena o a bere qualcosa, accetto. P.S. Chidomani“.ha quindi concluso: “Affare fatto.in une divertiamoci“. SportFace.

Pubblicità

fattoquotidiano : La beffa per Wimbledon: nell’anno del no ai russi trionfa Elena Rybakina, nata e residente a Mosca. Ecco perché gio… - Agenzia_Ansa : Elena Rybakina è la regina di Wimbledon. La russa di passaporto kazako, ha battuto in finale ed in rimonta la tunis… - SkySport : #Djokovic-#Kyrgios, domani la finale di #Wimbledon su #Sky e in streaming su NOW #SkyWimbledon #Wimbledon2022… - RudiGhedini : Nata a Mosca, celebrata a Wimbledon, facendo finta di niente - thomasmmr : RT @Gazzetta_it: Djokovic-Kyrgios: tutti i numeri sono per il serbo che a #Wimbledon non perde da 27 partite... -