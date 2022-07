Un posto al sole, trama 11 luglio 2022: un duro confronto (Di sabato 9 luglio 2022) Ad Un posto al sole, in casa Giordano si apriranno scenari inediti e gli equilibri familiari crolleranno in pochi secondi, dopo la confessione che Raffaele sarà costretto a rendere ad Eugenio. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, è sotto ricatto da alcune settimane, da quando è stato avvicinato dagli scagnozzi di Lello Valsano che gli hanno intimato di trasferire dei file dal computer di Nicotera su una chiavetta USB. L'obiettivo dei criminali è scoprire l'identità del pentito che sta contribuendo a mettere fuori gioco il clan Argento e per farlo hanno deciso di ricattare e minacciare Raffaele. Quest'ultimo, in preda al panico e alla paura che potessero fare qualcosa di male alla sua famiglia, ha provato ad eseguire i loro ordini, ma è stato scoperto da Viola ed è stato costretto a dirle tutta la verità. La donna, a quel punto, ha coperto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 luglio 2022) Ad Unal, in casa Giordano si apriranno scenari inediti e gli equilibri familiari crolleranno in pochi secondi, dopo la confessione che Raffaele sarà costretto a rendere ad Eugenio. Il portiere di Palazzo Palladini, infatti, è sotto ricatto da alcune settimane, da quando è stato avvicinato dagli scagnozzi di Lello Valsano che gli hanno intimato di trasferire dei file dal computer di Nicotera su una chiavetta USB. L'obiettivo dei criminali è scoprire l'identità del pentito che sta contribuendo a mettere fuori gioco il clan Argento e per farlo hanno deciso di ricattare e minacciare Raffaele. Quest'ultimo, in preda al panico e alla paura che potessero fare qualcosa di male alla sua famiglia, ha provato ad eseguire i loro ordini, ma è stato scoperto da Viola ed è stato costretto a dirle tutta la verità. La donna, a quel punto, ha coperto ...

