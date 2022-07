Ucraina, in fiamme campi e depositi di grano. Kiev: “L’esercito russo sta intenzionalmente distruggendo i raccolti” (Di sabato 9 luglio 2022) La “guerra del grano” non passa solo dallo stop alle esportazioni a causa del blocco russo dei porti ma anche attraverso la distruzione dei campi e dei depositi dove viene immagazzinato il frumento. Sui social tante immagini di piantagioni ucraine in fiamme ed elicotteri che sganciano sui campi flares (razzi luminosi utilizzati come contromisura di difesa dagli aeromobili militari) per incendiarli. Ed è guerra anche di responsabilità. Le autorità di Kiev denunciano che L’esercito russo sta “intenzionalmente” distruggendo i raccolti, mentre su Twitter e Telegram in tanti replicano: “Sono elicotteri Mi-24 in dotazione alL’esercito ucraino“. It is not Ukrainian wheat ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) La “guerra del” non passa solo dallo stop alle esportazioni a causa del bloccodei porti ma anche attraverso la distruzione deie deidove viene immagazzinato il frumento. Sui social tante immagini di piantagioni ucraine ined elicotteri che sganciano suiflares (razzi luminosi utilizzati come contromisura di difesa dagli aeromobili militari) per incendiarli. Ed è guerra anche di responsabilità. Le autorità didenunciano chesta “, mentre su Twitter e Telegram in tanti replicano: “Sono elicotteri Mi-24 in dotazione alucraino“. It is not Ukrainian wheat ...

