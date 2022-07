Toni Nadal, la rivelazione: “Ecco come Rafael supera le difficoltà” (Di sabato 9 luglio 2022) Lo zio di Rafael Nadal, Toni, ha spiegato come fa il nipote a superare i momenti di difficoltà che, normalmente, si presentano nella vita di un grande atleta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è sicuramente un periodo semplice per Rafael Nadal, costretto a ritirarsi dalla semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios, per via Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Lo zio di, ha spiegatofa il nipote are i momenti diche, normalmente, si presentano nella vita di un grande atleta. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è sicuramente un periodo semplice per, costretto a ritirarsi dalla semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios, per via Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

infoitsport : Zio Toni: 'Ecco come fa Rafael Nadal a superare i momenti difficili' - TennisWorldit : Zio Toni: 'Ecco come fa Rafael Nadal a superare i momenti difficili': Nadal ha dovuto dare forfait per la semifinal… - pep_lliteres : @Ritachu_13 @juanma79campos @joanturrebassa @vermutolegsMca @toni_nadal Vendrà...he dit - toni_amore : Immagino che se dicessi che #nadal mi sta antipatico non arriverebbe l'ossessionato di turno. Ma sta mania di colle… - infoitsport : Toni Nadal assolve Kyrgios: servire dal basso non è mancanza di rispetto. Ha sbagliato Tsitsipas - ilNapolista -