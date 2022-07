Milan, Adli si presenta: “Orgoglioso di essere in uno dei migliori club al mondo” (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo aver svolto i primi giorni di allenamento in gruppo, per Yacine Adli è arrivato anche il momento di presentarsi ai suoi nuovi tifosi, e lo fa tramite un’intervista sul sito ufficiale del Milan. Il 21enne transalpino esordisce così: “Sono Orgoglioso di entrare a far parte di uno dei migliori club al mondo e il migliore in Italia. Ovviamente la scorsa stagione al Bordeaux non è stata facile, ma in realtà tutti e tre gli anni sono stati difficili perchè sono arrivato al club in un momento complicato. Questo però mi ha aiutato a crescere come uomo e sono certo che mi aiuterà a superare altri momenti così in futuro”. Un trasferimento che non si poteva rifiutare, e che lo vedrà ora riunirsi con delle sue vecchie conoscenze: “Quando un ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo aver svolto i primi giorni di allenamento in gruppo, per Yacineè arrivato anche il momento dirsi ai suoi nuovi tifosi, e lo fa tramite un’intervista sul sito ufficiale del. Il 21enne transalpino esordisce così: “Sonodi entrare a far parte di uno deiale il migliore in Italia. Ovviamente la scorsa stagione al Bordeaux non è stata facile, ma in realtà tutti e tre gli anni sono stati difficili perchè sono arrivato alin un momento complicato. Questo però mi ha aiutato a crescere come uomo e sono certo che mi aiuterà a superare altri momenti così in futuro”. Un trasferimento che non si poteva rifiutare, e che lo vedrà ora riunirsi con delle sue vecchie conoscenze: “Quando un ...

