Marmolada | recuperati tutti i corpi | 11 le vittime del crollo del seracco

CALCIOGEMINI : RT @rtl1025: ?? L'undicesima vittima della tragedia sulla #Marmolada sarebbe stata recuperata. I resti dell'ultima persona ancora dispersa s… - fisco24_info : Marmolada: trovata l'undicesima vittima: Recuperati tutti i morti accertati della strage - simonagiovanna : RT @Radio1Rai: #Marmolada Lutto cittadino in tutta la Val di Fassa. Alle 18 un minuto di raccoglimento e la Messa. Poco fa i soccorritori h… - Radio1Rai : #Marmolada Lutto cittadino in tutta la Val di Fassa. Alle 18 un minuto di raccoglimento e la Messa. Poco fa i socco… - LuciaGianni : RT @rtl1025: ?? L'undicesima vittima della tragedia sulla #Marmolada sarebbe stata recuperata. I resti dell'ultima persona ancora dispersa s… -

L'undicesima vittima della tragedia sulla Marmolada sarebbe stata recuperata. A quanto apprende l'ANSA i resti dell'ultima persona ancora dispersa sono stati recuperati e sono in fase di identificazione. Dunque, a sei giorni dall'improvviso crollo, tutte le vittime accertate della strage sono state recuperate.