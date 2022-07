Marmolada | Evangelista Iv | ' cambiamento climatico problema di tutti'

Leggi su iltempo

(Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Il lutto della Val di Fassa in Italia dovrebbe ricordare ai leader dii partiti e di tutto il mondo che ilnon è più undegli ambientalisti, ma undi, della politica, dei governi digli Stati”. Lo afferma Elvira Lucia, senatrice di Italia viva e vicepresidente della commissione Lavori pubblici di palazzo Madama. “L'inquinamento dei mari, della atmosfera e la deforestazione -aggiunge- sono le cause che vanno combattute a livello mondiale, senza populismi e ideologie, ascoltando gli scienziati come abbiamo fatto per combattere la pandemia da Covid 19. Oggi, con questo appello, ci uniamo al dolore delle vittime della”.