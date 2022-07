LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Semeraro fa 3 su 3 nel karate! Marsili e Bramante a caccia di una medaglia nei 1000m del pattinaggio velocità (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 19.05 TIRO CON L’ARCO – Il messicano Miguel Becerra si prende l’oro nel Compund maschile. 1. Becerra (Messico) 2. Boulch (Francia) 3. Perkins (Canada) 19.00 LACROSSE – L’Australia ha battuto 24-8 la Germania. Ora è il momento di Giappone-Canada: nordamericani in vantaggio 0-1. 18.57 PARACADUTISMO – Ora il programma prevede Freestyle (dalle 19) e velocità (dalle 00.30 del 10 luglio). 18.53 PARACADUTISMO – I risultati del Round 1 “Distance”. A trovare la misura più lunga è stato il rappresentante degli Emirati Arabi Uniti Abdulbari Qubaisi, che ha fatto registrare 174,87. In casa Italia: Armando Fattoruso 17esimo (133,26), Mario Fattoruso 26esimo (112,10), Francesco Italia (103,37). 18.50 KARATE – Kumitè: Silviaaaaaaaaaaaa ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 19.05 TIRO CON L’ARCO – Il messicano Miguel Becerra si prende l’oro nel Compund maschile. 1. Becerra (Messico) 2. Boulch (Francia) 3. Perkins (Canada) 19.00 LACROSSE – L’Australia ha battuto 24-8 la Germania. Ora è il momento di Giappone-Canada: nordamericani in vantaggio 0-1. 18.57 PARACADUTISMO – Ora il programma prevede Freestyle (dalle 19) e(dalle 00.30 del 10 luglio). 18.53 PARACADUTISMO – I risultati del Round 1 “Distance”. A trovare la misura più lunga è stato il rappresentante degli Emirati Arabi Uniti Abdulbari Qubaisi, che ha fatto registrare 174,87. In casa Italia: Armando Fattoruso 17esimo (133,26), Mario Fattoruso 26esimo (112,10), Francesco Italia (103,37). 18.50 KARATE – Kumitè: Silviaaaaaaaaaaaa ...

