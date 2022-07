Lazio | Cataldi | «Voglio impormi in biancoceleste | con Sarri mi trovo bene»

(Di sabato 9 luglio 2022) Il centrocampista dellaha parlato in vista della nuova stagione in cui vuole essere protagonista inDanilo, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa dal ritirodi Auronzo di Cadore. RESPONSABILIZZATO – «Stare con la valigia sotto al letto fa parte del nostro lavoro. Iorimanere qua il più lungo possibile,qua. Io ho cercato sempre di allenarmi al meglio e sfruttare le mie occasioni con il cambio di mister. L’anno scorso ci siamo divisi i compiti con Lucas Leiva, spero che quest’anno vada ancora meglio».– «Nonostante non abbia avuto molta continuità penso di essere stato un ragazzo umile visto che mi sono messo ...

Questo pomeriggio, a ridosso dell'allenamento pomeridiano, a presentarsi davanti ai cronisti è stato Danilo. Queste le parole del centrocampista della: OBIETTIVI - 'Il mio obiettivo è ...Parla così in conferenza stampa da Auronzo di Cadore Danilo, in ritiro con laper preparare la prossima ... Lazio, Cataldi: «Mi sento il titolare. Possiamo fare grandi cose, c'è un'alchimia diversa» Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, nel corso della conferenza stampa in ritiro ad Auronzo di Cadore, ha parlato del suo rapporto con Sarri e delle sue aspettative in vista della prossima ...Il secondo calciatore della Lazio a presentarsi in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore è Danilo Cataldi. Il centrocampista, sempre più leader, non si nasconde per la cabina di ...