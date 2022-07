Hellas Verona-Primiero | Cioffi | “

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) Il tecnico dell’, Gabriele, ha commentato il conferenza stampa la vittoria per 9-0 della sua squadra contro ilin amichevole. “Sono soddisfatto dell’atteggiamento, che è la cosa più importante in questo momento. Anche perchè abbiamo fatto 10 allenamenti in 5 giorni, quindi bisognava andare contro la fatica e non adagiarsi per via della facilità dell’avversario. Tutte queste cose le ho viste, ho notato partecipazione e coinvolgimento. Poiinsiste ancora sull’importanza dell’atteggiamento, punto fondamentale nel suo modo di giocare e intendere il calcio: “L’atteggiamento per me è la priorità, così come il gestire lo spazio con aggressività e con lettura dello spazio in avanti. Io poi devo sempre essere bravo ad adattare le idee di gioco alle caratteristiche dei ...