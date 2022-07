Griglia di partenza F1, GP Austria 2022: Verstappen in pole davanti alle Ferrari. Leclerc 2°, Sainz 3° (Di sabato 9 luglio 2022) Oggi pomeriggio si è disputata la sprint race del GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spielberg. La gara veloce, corsa sulla distanza dei 100 km, ha assegnato punti ai primi otto classificati e l’ordine d’arrivo ha determinato la Griglia di partenza del Gran Premio che si disputerà domani sulla distanza canonica. Max Verstappen ha vinto la sprint race del GP d’Austria partendo dalla prima posizione e domani scatterà dalla pole position. Il Campione del Mondo è partito in maniera brillante e ha prontamente fatto la differenza nei confronti delle due Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno battagliato tra loro per la piazza d’onore, rischiando anche il contatto in un paio di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Oggi pomeriggio si è disputata la sprint race del GP d’, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spielberg. La gara veloce, corsa sulla distanza dei 100 km, ha assegnato punti ai primi otto classificati e l’ordine d’arrivo ha determinato ladidel Gran Premio che si disputerà domani sulla distanza canonica. Maxha vinto la sprint race del GP d’partendo dalla prima posizione e domani scatterà dallaposition. Il Campione del Mondo è partito in maniera brillante e ha prontamente fatto la differenza nei confronti delle due. Charlese Carloshanno battagliato tra loro per la piazza d’onore, rischiando anche il contatto in un paio di ...

