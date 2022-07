Dybala Inter, parti sempre più distanti. Futuro da scrivere per la Joya (Di sabato 9 luglio 2022) Dybala Inter sono sempre più distanti nonostante l’incontro di un mese fa. Per l’argentino Futuro ancora incerto Il Futuro di Paulo Dybala resta ancora in bilico, visto che l’argentino non ha ancora trovato una squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 10 sarebbe ora più lontano dall’Inter: l’arrivo di Lukaku infatti ha complicato i piani. In corsa restano in ogni caso tre club di Serie A (che sono Milan, Napoli e Roma) ma anche Atletico Madrid e United. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022)sonopiùnonostante l’incontro di un mese fa. Per l’argentinoancora incerto Ildi Pauloresta ancora in bilico, visto che l’argentino non ha ancora trovato una squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 10 sarebbe ora più lontano dall’: l’arrivo di Lukaku infatti ha complicato i piani. In corsa restano in ogni caso tre club di Serie A (che sono Milan, Napoli e Roma) ma anche Atletico Madrid e United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

