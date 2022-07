DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: Leclerc e Sainz comandano la FP2! 3° Verstappen (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Arriva Sainz ora con la Ferrari e si porta in vetta con un margine di 0.050 su Leclerc. 13.11 Francamente Verstappen continua ad inanellare giri straordinari, mentre la Ferrari sembra in difficoltà. 13.10 Alonso migliora con le medie e si porta in terza posizione a 0.172 dal vertice. 13.07 DICEVAMO! Leclerc si porta in testa con il crono di 1:08.660 con le soft a precedere di 0.139 Verstappen e di 0.188 Ocon. Sainz è quinto a 0.490 dal compagno di squadra. 13.06 Leclerc con le soft migliora il suo crono, ma resta in settima posizione a 0.601. Da capire a questo punto il carico di benzina, visto che Ocon con l’altra Alpine è secondo a 0.049. 13.04 Alonso! Lo spagnolo con le medies si porta ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Arrivaora con la Ferrari e si porta in vetta con un margine di 0.050 su. 13.11 Francamentecontinua ad inanellare giri straordinari, mentre la Ferrari sembra in difficoltà. 13.10 Alonso migliora con le medie e si porta in terza posizione a 0.172 dal vertice. 13.07 DICEVAMO!si porta in testa con il crono di 1:08.660 con le soft a precedere di 0.139e di 0.188 Ocon.è quinto a 0.490 dal compagno di squadra. 13.06con le soft migliora il suo crono, ma resta in settima posizione a 0.601. Da capire a questo punto il carico di benzina, visto che Ocon con l’altra Alpine è secondo a 0.049. 13.04 Alonso! Lo spagnolo con le medies si porta ...

