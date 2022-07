Covid, Iss: mortalità 7 volte più alta per non vaccinati. Salgono incidenza e ricoveri in tutte le età (Di sabato 9 luglio 2022) Il tasso di mortalità della popolazione di età superiore ai 12 anni, su 100mila persone nel periodo 13/05/2022 - 12/06/2022, per i non vaccinati (11 decessi per 100.000 ab.) è 6 volte più alto ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 9 luglio 2022) Il tasso didella popolazione di età superiore ai 12 anni, su 100mila persone nel periodo 13/05/2022 - 12/06/2022, per i non(11 decessi per 100.000 ab.) è 6più alto ...

Pubblicità

istsupsan : ??#COVID19: ON LINE FOCUS ISS SU PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA ??13,5% dei pazienti positivo ??5,1% con sintomi grav… - repubblica : Covid, primo studio Iss sui bambini italiani: il vaccino protegge molto meno di quanto si pensasse [di Antonio Cass… - GuidoDeMartini : ?? COVID, 1º studio Iss sui bambini italiani: il vaccino protegge molto meno di quanto si pensasse ?? Uscito su Lanc… - 007Vincentxx : EEEBasta buffoni venduti basta Iss: «Tasso di mortalità sette volte più alto per i non vaccinati». Rt oltre la sogl… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Iss e Merler: “Un italiano su due ha avuto il #Covid nel 2022”. E con le vaccinazioni la letalità è stata ridotta allo… -