Covid, i dati – 98.044 nuovi casi e 93 morti, il tasso di positività cala al 25%. Salgono i ricoverati: 232 in più nei reparti (Di sabato 9 luglio 2022) Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, frutto di 389.576 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 25,1%, in calo rispetto al 27% di venerdì. Secondo i dati del ministero della Salute, i morti sono invece 93, in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno in un giorno. Gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864, ovvero 232 in più. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.262.865, in continua crescita negli ultimi giorni (+15.643). Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.357.938 i contagiati dall’inizio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Sono 98.044 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, frutto di 389.576 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Ildisi attesta al 25,1%, in calo rispetto al 27% di venerdì. Secondo idel ministero della Salute, isono invece 93, in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono 344 i pazientiin terapia intensiva, 17 in meno in un giorno. Gli ingressi nelle ultime 24 ore sono stati 41. Ineiordinari sono 8.864, ovvero 232 in più. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.262.865, in continua crescita negli ultimi giorni (+15.643). Lo evidenziano idel ministero della Salute. In totale sono 19.357.938 i contagiati dall’inizio della ...

