Così il petrolio più caro aiuta l’Angola a ridurre il debito con la Cina (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug – Se l’aumento dei prezzi del petrolio sta creando problemi a tanti Paesi, c’è chi invece sta traendo vantaggio da questa situazione utilizzando in maniera costruttiva l’aumento delle entrate. Un caso degno di nota è senz’altro quello dell’Angola. Il secondo produttore africano di petrolio ha visto infatti le sue entrate aumentare da 1,4 miliardi di dollari ad aprile a 2,1 miliardi nel mese di maggio, con il governo di Luanda che ha deciso di usare queste maggiori entrate per ripagare in anticipo il debito estero contratto con la Cina. petrolio, Così l’Angola ripaga il debito con la Cina Nel 2020 l’Angola ha ottenuto dalla Cina una moratoria di tre anni sul pagamento del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug – Se l’aumento dei prezzi delsta creando problemi a tanti Paesi, c’è chi invece sta traendo vantaggio da questa situazione utilizzando in maniera costruttiva l’aumento delle entrate. Un caso degno di nota è senz’altro quello del. Il secondo produttore africano diha visto infatti le sue entrate aumentare da 1,4 miliardi di dollari ad aprile a 2,1 miliardi nel mese di maggio, con il governo di Luanda che ha deciso di usare queste maggiori entrate per ripagare in anticipo ilestero contratto con laripaga ilcon laNel 2020ha ottenuto dallauna moratoria di tre anni sul pagamento del ...

Pubblicità

s_trillina : @AtomicDandy @TCommodity Ma non si calcola così : le terre che vengono estratte insieme al litio dove le mettiamo?… - erikello : @Fra3475 @Rolaphax @GuidoCrosetto @TCommodity Anche per il petrolio è cosi…pensa al fracking, ai rilasci in mare per incidente o pulizia… - caterinacorda1 : RT @fantaluca73: @itsmeback_ Per me è incredibile che nessuno si sia mosso per paralizzare il paese. Con petrolio sotto i 100 $ abbiamo car… - AlbertHofman72 : @Cesare14931834 @OrtisDante1265 @renato_avv @ComVentotene Non hai commentato il fatto che mentre pretendono che EU… - FiorellaPero : RT @fantaluca73: @itsmeback_ Per me è incredibile che nessuno si sia mosso per paralizzare il paese. Con petrolio sotto i 100 $ abbiamo car… -

Metanodotto Sulmona, Comitati cittadini ambiente: 'Verrà approvato, sopruso contro ragione' ...perché espressione di una politica sempre più asservita alle lobby del gas e del petrolio, e che rischia di rafforzare il peso geopolitico della Russia e di aumentare i suoi profitti' così, in una ... Sri Lanka nel caos, presidente in fuga dopo l'assalto dei manifestanti Alla base della crisi, una combinazione di fattori tra cui l'impatto della pandemia di Covid - 19 sull'economia dipendente dal turismo, l'aumento del prezzo del petrolio e i tagli al bilancio ... Italia Oggi ...perché espressione di una politica sempre più asservita alle lobby del gas e del, e che rischia di rafforzare il peso geopolitico della Russia e di aumentare i suoi profitti', in una ...Alla base della crisi, una combinazione di fattori tra cui l'impatto della pandemia di Covid - 19 sull'economia dipendente dal turismo, l'aumento del prezzo dele i tagli al bilancio ... Così si abbandona il gas russo - ItaliaOggi.it