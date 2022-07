Twitter non è più un buon affare: Musk cerca di sfilarsi dall'accordo. La società la pensa diversamente (Di venerdì 8 luglio 2022) Musk sarebbe sul punto di "cambiare direzione" secondo quanto riportato dal Washington Post. La quantità di bot e account di spam non sarebbe verificabile.... Leggi su dday (Di venerdì 8 luglio 2022)sarebbe sul punto di "cambiare direzione" secondo quanto riportato dal Washington Post. La quantità di bot e account di spam non sarebbe verificabile....

