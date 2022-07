Twitter ha iniziato a testare l’opzione per i tweet “collaborativi” (Di venerdì 8 luglio 2022) Mente l’azienda è impegnata nel continuo tira e molla con Elon Musk (con la trattativa per il passaggio di proprietà che sembra essersi arenata sui bot), la piattaforma social continua nella sua evoluzione, proponendo agli utenti nuovi strumenti per rendere l’utilizzo più funzionale, accattivante. Novità che, però, sono nuove solo per il social di riferimento, visto che altre realtà hanno realizzato e messo in pratica strategie simili già nel passato. Le dinamiche del gioco e della concorrenza, però, portano a questa continua rincorsa. E così Twitter ha annunciato di aver iniziato a testate i Cotweets, i tweet in collaborazione (o collaborativi) con altri utenti. LEGGI ANCHE > L’impossibilità di verificare gli account bot sta facendo saltare l’acquisto di Twitter Il principio è ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 luglio 2022) Mente l’azienda è impegnata nel continuo tira e molla con Elon Musk (con la trattativa per il passaggio di proprietà che sembra essersi arenata sui bot), la piattaforma social continua nella sua evoluzione, proponendo agli utenti nuovi strumenti per rendere l’utilizzo più funzionale, accattivante. Novità che, però, sono nuove solo per il social di riferimento, visto che altre realtà hanno realizzato e messo in pratica strategie simili già nel passato. Le dinamiche del gioco e della concorrenza, però, portano a questa continua rincorsa. E cosìha annunciato di avera testate i Cos, iin collaborazione (o) con altri utenti. LEGGI ANCHE > L’impossibilità di verificare gli account bot sta facendo saltare l’acquisto diIl principio è ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina. Allo… - beppesevergnini : Finalmente un #leave di buon senso. Uno scivolone iniziato sei anni fa, con #Brexit. Un bugiardo seriale (© The Eco… - OfficialSSLazio : ???? È iniziato ufficialmente il ritiro di #Auronzo2022! #CMonEagles ?? - Vinc881 : Hanno già iniziato, Allegri ancora in vacanza. Hanno preso solo due giocatori e probabilmente hanno bisogno di altr… - effedierre69 : RT @Gianl1974: Lavrov è stato accolto al vertice del G20 al grido di 'Perché hai iniziato la guerra?' e 'Quando fermerai la guerra?'. Il ca… -