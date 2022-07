Tour de France: Tadej Pogacar fa il bis in salita e conserva la maglia gialla (Di venerdì 8 luglio 2022) l bis del campione sloveno che per ora domina la concorrenza. Domani tappa con arrivo a Losanna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 luglio 2022) l bis del campione sloveno che per ora domina la concorrenza. Domani tappa con arrivo a Losanna L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

zazoomblog : Tour de France 2022 lotta serrata per il podio: Gran Bretagna contro Francia. Ma Mas e Martinez… - #France #lotta… - SpazioCiclismo : Adam Yates costretto a cedere qualche secondo dai migliori su La Super Planche des Belles Filles #TDF2022 - VentaglioP : ?? Nuovo Podcast! 'Tour de France 2022 - Pogacar, sei un fenomeno! Vingegaard non molla | Ventaglio Podcast' su… - ShootersykEku : I tifosi del ciclismo,sono così deficienti? Tour de France cyclist Daniel Oss breaks neck in high-speed crash with… - paoloangeloRF : Tour de France: Pogacar è la nuova maglia gialla -