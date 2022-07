Sport in tv oggi venerdì 8 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022)ci aspetta una giornata ricca di. Inizia l’intenso weekend per la F1 con il GP di Gran Bretagna,andranno in scena le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della sprint race di domani. Il Tour de France propone l’attesissima settima tappa con l’arrivo in salita a La Super Planche des Belles Filles, il Giro d’Italia femminile regala una frazione interessante. Da non perdere la semifinale a Wimbledon tra Novak Djokovic e Cameron Norrie. L’Italia affronterà la Serbia nella Nations League di volley, proseguono gli Europei juniores di nuoto, iniziano i World Games. Proseguono i tornei di golf della settimana, avanzano gli Europei di vela, ampio spazio agli Europei di calcio femminile e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il ...