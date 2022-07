Shinzo Abe è stato ucciso in un attentato

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Media locali: 'L’ex premier giapponese Shinzo Abe è morto' - AlexScipione : RT @giuliapompili: Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col naso.… -

E' stato il primo ministro in carica più longevo del Giappone. Storiche le sue politiche economiche e non apprezzata da tutti la sua retorica ...AGI - Membro di una importante famiglia di politici, premier per due volte, l''amico degli Stati Uniti' e con il desiderio di tornare di nuovo in pista., 67 anni, uccis da un attentatore durante un comizio nel nord del Giappone, era il leader predestinato che nella sua lunga carriera politica aveva dichiarato guerra al terrorismo interno, ...File photo dated 28/04/17 of the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, speaking during a joint press conference with the then Prime Minister Theresa May after their meeting at Chequers. Japan's ...L'ex primo ministro giapponese è stato colpito a colpi di arma da fuoco intorno alle 11:30 ora locale a Nara. Un uomo, ritenuto essere l'assassino, è stato arrestato.