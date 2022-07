Se vuoi ridere, passa una serata con i segni più comici dell’oroscopo (Di venerdì 8 luglio 2022) Tra i segni zodiacali più comici dell’oroscopo ci sono quelle persone che proprio non possono smettere di farti ridere. Ecco di chi parliamo! Ci sono delle persone che dovrebbero veramente fare stand-up comedy ogni giorno ed ogni ora della loro vita. Il motivo? Semplicemente, appena aprono bocca ti fanno letteralmente sbellicare dalle risate. Ma come fanno? L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 8 luglio 2022) Tra izodiacali piùci sono quelle persone che proprio non possono smettere di farti. Ecco di chi parliamo! Ci sono delle persone che dovrebbero veramente fare stand-up comedy ogni giorno ed ogni ora della loro vita. Il motivo? Semplicemente, appena aprono bocca ti fanno letteralmente sbellicare dalle risate. Ma come fanno? L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

shelovestimmi : non sono bello lo so ma faccio ridere e tanto quindi vuoi fare uno stand up comedy con me? - Tatto65 : @gualtierieurope @Anne_Hidalgo Ma cosa vuoi affrontare? Sei una barzelletta e non fai neanche ridere, pensa alla monnezza no a Parigi - ChrisVerati : @GrazieAlCaxxo @Cambiacasacca Vuoi ridere?Hanno già diviso le zone di competenza fra i vari stati europei per la ri… - paulolden1 : @SaracomemeSara @paradoxMKD Si, poi da vecchio si è rincoglionito e ha pubblicato studi odiosissimi ad esempio sull… - DavideHauner : @AndreaOrlandosp @LaStampa Facci ridere Vuoi mettere il salario minimo a livello del CCNL metalmeccanico? E gli agr… -