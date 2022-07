Putin dice che in Ucraina non ha ancora iniziato a fare sul serio (Di venerdì 8 luglio 2022) «In Ucraina non abbiamo ancora cominciato a fare sul serio». Quando parla Vladimir Putin i leader della Duma, la camera bassa dell’Assemblea federale russa, chinano il capo in silenzio. Quando parla Vladimir Putin è sempre una sfida alla stabilità e alla sicurezza dell’Occidente: «Vogliono sconfiggerci sul campo? Che ci provino», è la sua ultima provocazione. Secondo il leader del Cremlino i Paesi che sostengono Kyjiv stanno conducendo una guerra per procura. «Più di una volta abbiamo avuto la dimostrazione che gli occidentali vogliono combattere fino all’ultimo ucraino. È una tragedia per il popolo di Kyjiv». Parlando alla Duma, Putin chiarisce una volta di più che è deciso ad andare fino in fondo e che, ancora dopo quattro mesi e mezzo dall’inizio ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 luglio 2022) «Innon abbiamocominciato asul». Quando parla Vladimiri leader della Duma, la camera bassa dell’Assemblea federale russa, chinano il capo in silenzio. Quando parla Vladimirè sempre una sfida alla stabilità e alla sicurezza dell’Occidente: «Vogliono sconfiggerci sul campo? Che ci provino», è la sua ultima provocazione. Secondo il leader del Cremlino i Paesi che sostengono Kyjiv stanno conducendo una guerra per procura. «Più di una volta abbiamo avuto la dimostrazione che gli occidentali vogliono combattere fino all’ultimo ucraino. È una tragedia per il popolo di Kyjiv». Parlando alla Duma,chiarisce una volta di più che è deciso ad andare fino in fondo e che,dopo quattro mesi e mezzo dall’inizio ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Un banalista con l'elmetto ha scritto che ogni volta che si dice PUB la povera Politkovskaya viene uccisa di nuovo.… - Civetta46262114 : RT @janavel7: Putin si dice contento per la caduta di BoJo. Ma sa che non cambierà la posizione della Gran Bretagna. Invece per lui sarebbe… - ParvadomFab : RT @gloquenzi: Putin che dice: “in Ucraina non abbiamo neppure cominciato a fare sul serio” è quello vittima dell’aggressività dell’Occiden… - ultimo1973 : RT @gloquenzi: Putin che dice: “in Ucraina non abbiamo neppure cominciato a fare sul serio” è quello vittima dell’aggressività dell’Occiden… - gispedicato : RT @gloquenzi: Putin che dice: “in Ucraina non abbiamo neppure cominciato a fare sul serio” è quello vittima dell’aggressività dell’Occiden… -