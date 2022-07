Prosciutto di Parma, "vietarne la vendita": studio-choc, cosa finisce in tavola (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel mirino degli animalisti ora ci finisce anche un'eccellenza come il Prosciutto di Parma. In particolare l'eccellenza emiliana finisce nel mirino degli attivisti del Regno Unito, che hanno chiesto di sospendere subito la vendita del Prosciutto di alta qualità prodotto negli allevamenti Ue da "siti di stoccaggio". Il punto è che un'indagine sotto copertura del gruppo di campagna per il benessere degli animali Compassion in World Agriculture (CWF) ha messo in evidenza che le scrofe sono costrette a trascorrere settimane in gabbie così piccole che possono solo stare in piedi e sdraiarsi. Il tutto è supportato da filmati girati in 16 aziende agricole tra Italia, Spagna, Francia e Polonia, comprese alcune che producono prosciutti di Parma e Bayonne. Svezia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel mirino degli animalisti ora cianche un'eccellenza come ildi. In particolare l'eccellenza emiliananel mirino degli attivisti del Regno Unito, che hanno chiesto di sospendere subito ladeldi alta qualità prodotto negli allevamenti Ue da "siti di stoccaggio". Il punto è che un'indagine sotto copertura del gruppo di campagna per il benessere degli animali Compassion in World Agriculture (CWF) ha messo in evidenza che le scrofe sono costrette a trascorrere settimane in gabbie così piccole che possono solo stare in piedi e sdraiarsi. Il tutto è supportato da filmati girati in 16 aziende agricole tra Italia, Spagna, Francia e Polonia, comprese alcune che producono prosciutti die Bayonne. Svezia e ...

Pubblicità

angela_mf64 : Tutto l’orrore che si nasconde dietro il tuo prosciutto preferito, l’inchiesta europea che sbatte in fa… - agreste_oreste : RT @ilSalvagenteit: La sofferenza delle scrofe del prosciutto di Parma in un nuovo video del @CIWF_IT - stradlin62 : RT @Greenreport_it: Indagine Compassion in World Farming: la sofferenza delle scrofe del prosciutto di Parma confinate nelle gabbie (VIDEO… - Mcristinasordi : RT @EssereAnimali: Su @Ansa_TerraGusto un articolo dedicato all'indagine sulle scrofe in gabbia in due allevamenti fornitori del Prosciutto… - misiagentiles : #Salute: tutto l'orrore che si nasconde dietro il tuo #prosciutto preferito, l'inchiesta europea che sbatte in facc… -