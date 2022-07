Prima l’addio e poi la frecciata: Atalanta, Gasperini nel mirino (Di venerdì 8 luglio 2022) Prima la rottura in casa Atalanta ma ora, con il ritorno in Serie A, è arrivata anche la frecciata: nel mirino delle dichiarazioni c’è Gasperini. Il portiere, dopo l’esperienza di un anno all’estero, è rientrato in Italia e giocherà (sempre in prestito dall’Atalanta e con diritto di riscatto) in un altro club di Serie A. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, Prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 luglio 2022)la rottura in casama ora, con il ritorno in Serie A, è arrivata anche la: neldelle dichiarazioni c’è. Il portiere, dopo l’esperienza di un anno all’estero, è rientrato in Italia e giocherà (sempre in prestito dall’e con diritto di riscatto) in un altro club di Serie A. Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Marilen76782075 : RT @sabrinafiori16: @ElisabettaCari4 Non ti dirò mai addio Eda Yldiz Quando lui chiama lei per vederla una ultima volta prima della parten… - sabrinafiori16 : @ElisabettaCari4 Non ti dirò mai addio Eda Yldiz Quando lui chiama lei per vederla una ultima volta prima della pa… - sportli26181512 : Tonali, Bennacer e Pobega non possono bastare: Milan, a centrocampo serve un altro innesto: L'addio di Franck Kessi… - ilgallico50Ac : L'ipocrita del: Addio Shinzo mi fa ridere. Il 70% delle persone qui presenti neppure sapeva chi fosse prima dei fat… - xBang_Stanx : Chiocciola bittiesse official mo vi portate sulla coscienza l'anima di milioni di twitterini. Avete fatto cagare in… -