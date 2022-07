(Di venerdì 8 luglio 2022) È unraggiante quello che si mostra sui social sul volo che lo porta da Miami a Torino. Il centrocampista francese sorride e manifesta tutta la propria felicità per la sua seconda esperienza in ...

È unraggiante quello che si mostra sui social sul volo che lo porta da Miami a Torino. Il centrocampista francese sorride e manifesta tutta la propria felicità per la sua seconda esperienza in ...... prima di Dybala " anche se per una sola stagione " è stato Paula vestire la maglia numero ... L'Inter gioca d'anticipo leggi anche Bellanova: ", sempre stato dell'Inter" Inter che in ... Pogba felicissimo, il messaggio ai tifosi della Juve: "Ci vediamo presto" Di Maria-Juve, visite mediche e firma sul contratto annuale da 7 milioni per l'argentino. Previsto nel pomeriggio il ritorno di Pogba a Torino ...E' iniziata ufficialmente l'avventura di Angel Di Maria a Torino con la Juventus. L'attaccante argentino, ex Real Madrid, Manchester United e Psg, è atterrato ieri sera a Caselle e oggi è atteso al JM ...