Perugia, trattativa con la Salernitana per Iannone (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Perugia ha puntato Carmine Iannone, attaccante classe 2001 della Salernitana che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Paganese.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilha puntato Carmine, attaccante classe 2001 dellache nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Paganese....

Pubblicità

Cucciolina96251 : RT @francGuerrieri: Il #Perugia è in trattativa con la #Salernitana per la punta 2001 #Iannone, che Nicola vorrebbe valutare in ritiro ????… - francGuerrieri : Il #Perugia è in trattativa con la #Salernitana per la punta 2001 #Iannone, che Nicola vorrebbe valutare in ritiro… - MaSte92_ : RT @MilanNewsit: MN - Milan in trattativa con il Cosenza per Nasti. L'attaccante piace anche ad Ascoli e Perugia - MilanNewsit : MN - Milan in trattativa con il Cosenza per Nasti. L'attaccante piace anche ad Ascoli e Perugia - WardVanGucht7 : RT @NicoSchira: Il #Parma insiste per Leandro #Chichizola, ma il #Perugia non molla: trattativa serrata. Intanto il club ducale sta valutan… -