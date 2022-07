Pd, appuntamento alla Festa dell’Unità per un’altra conta interna (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’anno scorso, presso le Terme di Agnano, fu l’occasione per fare quadrato attorno a Gaetano Manfredi, all’epoca semplice candidato sindaco del centrosinistra. E finì con il Governatore Vincenzo De Luca che per la prima volta aprì ai 5 Stelle. A Bologna, poi, ad agosto, fece ancora meglio prenotando il terzo mandato a Palazzo Santa Lucia e facendo balenare una sua discesa in campo addirittura alla conquista della segreteria nazionale del Pd. Tutto questo, per dire che la Festa dell’Unità, per il Partito Democratico e, più in generale. il centrosinistra napoletano, non è mai un appuntamento banale. E promette di non esserlo nemmeno quest’anno. Dodici mesi dopo, l’edizione 2022 della Festa del giornale che non c’è più promette di riprendere pari pari il tema attorno al quale si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’anno scorso, presso le Terme di Agnano, fu l’occasione per fare quadrato attorno a Gaetano Manfredi, all’epoca semplice candidato sindaco del centrosinistra. E finì con il Governatore Vincenzo De Luca che per la prima volta aprì ai 5 Stelle. A Bologna, poi, ad agosto, fece ancora meglio prenotando il terzo mandato a Palazzo Santa Lucia e facendo balenare una sua discesa in campo addiritturaconquista della segreteria nazionale del Pd. Tutto questo, per dire che la, per il Partito Democratico e, più in generale. il centrosinistra napoletano, non è mai unbanale. E promette di non esserlo nemmeno quest’anno. Dodici mesi dopo, l’edizione 2022 delladel giornale che non c’è più promette di riprendere pari pari il tema attorno al quale si ...

