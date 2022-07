Nuova inchiesta contro alcuni uomini di Emiliano (Di venerdì 8 luglio 2022) I consorzi di Bonifica in Puglia hanno un buco di Bilancio storico di oltre 200 milioni, mai risanato. Per questo motivo qualche anno fa furono commissariati. Senza però risolvere il buco. Anzi, a ogni finanziaria vengono puntualmente rimpinguati di più di 10 milioni l’anno, utili solo per pagare gli stipendi. Mentre i proprietari delle campagne pagano le bollette senza ricevere il servizio adeguato. Commissario straordinario è stato nominato dalla giunta regionale Alfredo Borzillo, uno degli uomini di centro vicini a Emiliano, candidato anche in Più Europa all’epoca di Tabacci. Raggiunto da un’interdizione dai pubblici uffici accusato di turbativa d'asta, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio per la gara truccate e per assunzioni pilotate, fu sostituito dal subcommissario Antonio Renna prima di essere reintegrato. Buchi ... Leggi su panorama (Di venerdì 8 luglio 2022) I consorzi di Bonifica in Puglia hanno un buco di Bilancio storico di oltre 200 milioni, mai risanato. Per questo motivo qualche anno fa furono commissariati. Senza però risolvere il buco. Anzi, a ogni finanziaria vengono puntualmente rimpinguati di più di 10 milioni l’anno, utili solo per pagare gli stipendi. Mentre i proprietari delle campagne pagano le bollette senza ricevere il servizio adeguato. Commissario straordinario è stato nominato dalla giunta regionale Alfredo Borzillo, uno deglidi centro vicini a, candidato anche in Più Europa all’epoca di Tabacci. Raggiunto da un’interdizione dai pubblici uffici accusato di turbativa d'asta, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio per la gara truccate e per assunzioni pilotate, fu sostituito dal subcommissario Antonio Renna prima di essere reintegrato. Buchi ...

