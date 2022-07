Marina di Pisa: balneazione sconsigliata in via Crosio - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 8 luglio 2022) Marina di Pisa Pisa, 8 luglio 2022. A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare corrispondente a via Crosio, a Marina di Pisa, è stata evidenziata una concentrazione ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022)di, 8 luglio 2022. A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare corrispondente a via, adi, è stata evidenziata una concentrazione ...

Pubblicità

PISAinVIDEO : Marina di Pisa: concentrazione della microalga “Ostreopsis ovata” oltre i limiti nel tratto di costa di via Crosio - Nazione_Pisa : Marina di Pisa: balneazione sconsigliata in via Crosio - venti4ore : Marina di Pisa: concentrazione di ‘Ostreopsis ovata’ oltre i limiti - cascinanotizie : Marina di Pisa, concentrazione elevata di “Ostreopsis ovata” Micro alga tossica. L'Arpat rileva il superamento dei… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Microalga oltre i limiti, richiesta attenzione -

Marina di Pisa: balneazione sconsigliata in via Crosio - Cronaca - lanazione.it Marina di Pisa Pisa, 8 luglio 2022. A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare corrispondente a via Crosio, a Marina di Pisa, è stata evidenziata una concentrazione ... Microalga oltre i limiti, richiesta attenzione PISA - A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare corrispondente a via Crosio , a Marina di Pisa , è stata evidenziata una concentrazione della microalga Ostreopsis ovata superiore a limiti stabiliti. Il Comune di Pisa ha quindi ritenuto opportuno diramare una nota, per informare a ... gonews Marina di Pisa: balneazione sconsigliata in via Crosio Pisa, 8 luglio 2022. A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare corrispondente a via Crosio, a Marina di Pisa, è stata evidenziata una concentrazione della microalga “Os ... Un agente di polizia in Toscana (foto di repertorio) Un venticinquenne di origine balcanica, sorpreso a dormire in uno stabilimento balneare di Marina di Pisa, ha minacciato i poliziotti asserendo di far parte di una famiglia malavitosa del vicino campo ... di, 8 luglio 2022. A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare corrispondente a via Crosio, adi, è stata evidenziata una concentrazione ...- A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare corrispondente a via Crosio , adi, è stata evidenziata una concentrazione della microalga Ostreopsis ovata superiore a limiti stabiliti. Il Comune diha quindi ritenuto opportuno diramare una nota, per informare a ... Marina di Pisa: concentrazione di 'Ostreopsis ovata' oltre i limiti Pisa, 8 luglio 2022. A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat nel tratto di mare corrispondente a via Crosio, a Marina di Pisa, è stata evidenziata una concentrazione della microalga “Os ...Un venticinquenne di origine balcanica, sorpreso a dormire in uno stabilimento balneare di Marina di Pisa, ha minacciato i poliziotti asserendo di far parte di una famiglia malavitosa del vicino campo ...