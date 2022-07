Lombardia, FdI chiede l’ok a Musumeci in Sicilia per dare l’appoggio a Fontana. Santanchè: “Uscenti sempre confermati” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Come metodo di coalizione, abbiamo sempre confermato i candidati Uscenti. Ci aspettiamo continuità dai nostri alleati, anche se recentemente non è stato così, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti“. Ieri sera, al Pirellone, la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, ha incontrato i consiglieri regionali e gli esponenti locali del partito. Oltre all’analisi delle amministrative del 12 giugno – chi era presente racconta di una senatrice irritata per la scarsa attenzione, dimostrata in alcuni comuni, nei confronti di elettori e cittadini – si è parlato, naturalmente, della corsa a Palazzo Lombardia. “La regola – ci spiega Santanchè – è che si riconfermino gli Uscenti. Certo, i nostri alleati non sempre l’hanno rispettata, come a Verona o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “Come metodo di coalizione, abbiamoconfermato i candidati. Ci aspettiamo continuità dai nostri alleati, anche se recentemente non è stato così, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti“. Ieri sera, al Pirellone, la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Daniela, ha incontrato i consiglieri regionali e gli esponenti locali del partito. Oltre all’analisi delle amministrative del 12 giugno – chi era presente racconta di una senatrice irritata per la scarsa attenzione, dimostrata in alcuni comuni, nei confronti di elettori e cittadini – si è parlato, naturalmente, della corsa a Palazzo. “La regola – ci spiega– è che si riconfermino gli. Certo, i nostri alleati nonl’hanno rispettata, come a Verona o ...

