LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili alle semifinali dei 500m, dopo l’argento e l’oro nei 200m (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 18.58 FLOORBALL – Prossima partita in agenda, dalle ore 19 italiane, è la sfida tra Finlandia e Canada. 18.54 HOCKEY INLINE – Italia-Svizzera 1-4: inizia male il torneo maschile degli azzurri, che cedono nettamente agli elvetici. Prossima sfida in agenda, sempre per il Gruppo B, Repubblica Ceca-Lettonia. 18.49 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Le sessioni dei quarti di finale femminili e degli ottavi di finale maschili vengono DIRETTAmente bypassati. Si vola quindi con Asja Varani e Duccio Marsili alle semifinali dei 500m, che inizieranno alle ore 22.30 italiane. 18.45 BOWLING – Il match dell’azzurro Pierpaolo De Filippi contro il ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 18.58 FLOORBALL – Prossima partita in agenda, dore 19 italiane, è la sfida tra Finlandia e Canada. 18.54 HOCKEY INLINE – Italia-Svizzera 1-4: inizia male il torneo maschile degli azzurri, che cedono nettamente agli elvetici. Prossima sfida in agenda, sempre per il Gruppo B, Repubblica Ceca-Lettonia. 18.49 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Le sessioni dei quarti di finale femminili e degli ottavi di finale maschili vengonomente bypassati. Si vola quindi con Asjae Ducciodei, che inizierannoore 22.30 italiane. 18.45 BOWLING – Il match dell’azzurro Pierpaolo De Filippi contro il ...

