Pubblicità

ilpost : Le balenottere comuni stanno bene - p_dellaventura : RT @FerdinandoC: Una buona notizia, perché ogni tanto servono: le balenottere comuni, il secondo animale più grande della Terra, sono torna… - giudittasborgi : RT @FerdinandoC: Una buona notizia, perché ogni tanto servono: le balenottere comuni, il secondo animale più grande della Terra, sono torna… - laviniamainardi : RT @FerdinandoC: Una buona notizia, perché ogni tanto servono: le balenottere comuni, il secondo animale più grande della Terra, sono torna… - serenel14278447 : RT @FerdinandoC: Una buona notizia, perché ogni tanto servono: le balenottere comuni, il secondo animale più grande della Terra, sono torna… -

MeteoWeb

Droni per difendere delfini,, tartarughe e squali, capodogli, lo zifio, tartarughe, squali, delfini sotto sorveglianza e sotto tutela. Siamo al Comando base aeromobili ...... Francia e Principato di Monaco, che ospita tutte le specie di cetacei regolari del Mediterraneo, istituita per la sua importanza strategica e per la salvaguardia di, capodogli, ... Nelle balenottere comuni il segreto per il recupero dell’ecosistema antartico | VIDEO L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa) ha messo a disposizione della Guardia costiera italiana un drone ad ala fissa di oltre 7,30 m di apertura alare e con un'avanzata sensoristica per r ...