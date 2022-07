L'assassinio di Shinzo Abe, il Giappone sotto shock (Di venerdì 8 luglio 2022) Uno shock per il Giappone, un paese dove i crimini sono rari e che non vedeva un omicidio politico da molti anni, pur avendo una remota familiarità con questo tipo di eventi: l'uccisione dell'ex primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Unoper il, un paese dove i crimini sono rari e che non vedeva un omicidio politico da molti anni, pur avendo una remota familiarità con questo tipo di eventi: l'uccisione dell'ex primo ...

Pubblicità

robertapinotti : Sgomento per l’assassinio dell’ex premier del #Giappone ???? Shinzo Abe colpito a morte questa mattina in un terribil… - LUCATHENERD : RT @IacopoCaimi: Con l'assassinio di Shinzo Abe, il mondo libero perde un grande leader nel contrasto alle dittature ed alle autocrazie com… - PDPiemonte : ??L'assassinio di Shinzo Abe è uno shock che riporta il tema della violenza al centro del dibattito politico. ???? --… - giapmos : L'assassinio di Shinzo Abe, il Giappone sotto shock - _thepurist : L'assassinio di Shinzo Abe rischia di non essere né il primo né l'ultimo su scala mondiale: tutti i paesi stanno tr… -